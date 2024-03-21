Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

18:08 2024-03-21
Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

Его сконструировал в далеком 1899 году автогонщик и изобретатель, гений конструкторской мысли Камилл Женатци из Бельгии.

И вообще, на заре автомобилизации электромобили были крайне популярными.

И ещё:

Первая автомобильная авария произошла в 1891 году.

Volvo P1800 1966-го года — автомобиль с наибольшим пробегом.

75% всех автомобилей, произведенных Rolls Royce, все еще находятся в эксплуатации.

Понадобится чуть меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине.

Самый крупный штраф за превышение скорости составил 1 000 000 евро:

Штраф был выписан в отношении жителя Швеции, который разогнал свой очень мощный автомобиль до 290 км/ч и не заметил камеры. Почему ему выписали такую сумму, спросите вы. Дело в том, что в Швеции штрафы за превышение скорости пропорциональны заработку.

Шансы погибнуть в автокатастрофе на порядок выше смерти в результате авиакатастрофы:

Так, по данным Росстата , несколько лет назад шанс «несчастного случая на транспорте» составлял 1/112, а авиакатастрофы — 1/30 435.

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