Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

И вообще, на заре автомобилизации электромобили были крайне популярными.

И ещё:

Первая автомобильная авария произошла в 1891 году.

Volvo P1800 1966-го года — автомобиль с наибольшим пробегом.

75% всех автомобилей, произведенных Rolls Royce, все еще находятся в эксплуатации.

Понадобится чуть меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине.

Самый крупный штраф за превышение скорости составил 1 000 000 евро:

Штраф был выписан в отношении жителя Швеции, который разогнал свой очень мощный автомобиль до 290 км/ч и не заметил камеры. Почему ему выписали такую сумму, спросите вы. Дело в том, что в Швеции штрафы за превышение скорости пропорциональны заработку.

Шансы погибнуть в автокатастрофе на порядок выше смерти в результате авиакатастрофы:

Так, по данным Росстата , несколько лет назад шанс «несчастного случая на транспорте» составлял 1/112, а авиакатастрофы — 1/30 435.