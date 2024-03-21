Мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

18:34 2024-03-21
Мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

Прогулка на воздушном шаре над Мельбурном (Австралия) закончилась шокирующей трагедией, когда один из пассажиров выпал из корзины.

Беда случилась всего через 30 минут после того, как воздушное судно взлетело в воздух.

Тело погибшего мужчины было найдено полицейскими на жилой городской улице, а шар через некоторое время благополучно приземлился в близлежащем парке.

На воздушном шаре находилось ещё несколько человек, включая пилота, и все они остались сильно травмированы случившимся — с ними работают психологи.

Полицейские расследуют все обстоятельства дела, пытаясь выяснить больше подробностей о трагедии, но представители власти уже заявили, что смерть несчастного была случайной и никаких подозрений не вызывает.

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