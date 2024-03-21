Мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

Беда случилась всего через 30 минут после того, как воздушное судно взлетело в воздух.

Тело погибшего мужчины было найдено полицейскими на жилой городской улице, а шар через некоторое время благополучно приземлился в близлежащем парке.

На воздушном шаре находилось ещё несколько человек, включая пилота, и все они остались сильно травмированы случившимся — с ними работают психологи.

Полицейские расследуют все обстоятельства дела, пытаясь выяснить больше подробностей о трагедии, но представители власти уже заявили, что смерть несчастного была случайной и никаких подозрений не вызывает.