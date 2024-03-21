Смертельный прыжок безумного энтузиаста с Эйфелевой башни, снятый на кинопленку

Франц Райхельт - портной из Франции, владелец успешного бизнеса в Париже. Этот человек мечтал создать носимый парашют, который могли бы использовать летчики в нужный момент. Для ранних проектов требовалось 6 квадратных метров ткани, весь такого приспособления составлял почти 70 кг. Изобретатель проводил множество экспериментов прямо во дворе своего дома. Каждая попытка оканчивалась полной неудачей. Тогда портной решил уменьшить вес парашютного костюма до 25 кг и в два раза увеличил расход ткани. Это не помогло, все испытания были безуспешны - подопытные манекены просто падали на землю, а сам испытатель даже сломал ногу во время одного из прыжков. И все же Райхельт верил, что рано или поздно у него все получится. В неудачах он винил не свое изобретение, а недостаточную высоту падения. Сам парашют он считал рабочим.

Энтузиаст стал просить у властей Парижа дать ему разрешение на прыжок с

Эйфелевой башни. Ему разрешили с условием, что эксперимент будет проведен с манекеном. Портной согласился.