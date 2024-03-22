Каким образом контролируется требование предельной стоимости авто в финских «народных гонках»

К этим соревнованиям допускаются только стандартные семейные неполноприводные машины.
Для минимизации влияния на результат степени «навороченности» автомобиля устанавливается максимальная стоимость машины вместе со всеми модификациями — в Финляндии это 2000 €.
Контроль этого требования осуществляется просто: любой желающий может купить за эту цену автомобиль любого участника, а при отказе продавать тот может быть снят с ралли.
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