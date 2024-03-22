Американский автовладелец начал получать тысячи штрафов, хотя ничего не нарушал

Указав желаемые слова в порядке убывания приоритета «SAILING», «BOATING» и «NO PLATE» — последний вариант как отказ от получения, если первые два уже заняты.

Однако ответственный департамент, буквально следуя запросу, прислал ему табличку «NO PLATE» («нет номера»), и Барбур решил её использовать в силу уникальности.

Вскоре он начал получать по почте тысячи требований об оплате, так как полицейские, выписывая штрафы за неправильную парковку, для автомобилей с отсутствующими номерами писали в протоколе именно «NO PLATE».

Барбур не стал сдаваться и писал многочисленные ответные жалобы, вынудив полицию изменить правила заполнения протоколов.

В итоге требования стали приходить другому автомобилисту, владевшему номером «MISSING» («отсутствует»).