Сооснователь какой компании, названной в его честь, вынужден был работать в ней простым механиком

Через пять лет он продал свою долю, а затем учредил ряд других автомобильных компаний.
Вскоре после начала Великой депрессии Луи разорился и был вынужден устроиться простым механиком на завод Chevrolet в Детройте, где и умер в бедности в 1941 году.
Через пять лет он продал свою долю, а затем учредил ряд других автомобильных компаний.
Вскоре после начала Великой депрессии Луи разорился и был вынужден устроиться простым механиком на завод Chevrolet в Детройте, где и умер в бедности в 1941 году.
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