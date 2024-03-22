Дизайнеры концепт-кара Mako Shark обхитрили начальника

Характерные формы автомобиля были во многом вдохновлены акулой-мако, что отражено в названии.

Руководитель дизайнеров Билл Митчелл распорядился покрасить его так же, как чучело настоящей акулы-мако, пойманной им на рыбалке и висящей на стене в кабинете: чтобы тёмная серо-голубая верхняя часть плавно переходила в более светлый низ.

Не сумев в точности выполнить это задание, дизайнеры похитили чучело из кабинета и перекрасили его так, как смогли выкрасить машину.

Митчелл не заметил подвоха и остался доволен работой.