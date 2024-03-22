Применение которое изначально имели фигурки на радиаторах автомобилей

Компания The Boyce MotoMeter получила патент и начала устанавливать на крышки радиаторов термометры, которые были видны водителям.

Производители машин увидели в них дополнительный элемент брендирования — со временем необходимость в датчиках отпала, а стилизованные фигурки прижились на капотах многих моделей.

Позже была собрана статистика о том, что фигурки увеличивают количество повреждений пешеходов при столкновениях.

Некоторые производители, например, Rolls-Royce и Mercedes-Benz, не отказались от их размещения, но снабдили механизмами, которые складывают или втягивают фигурки внутрь при резком ударе.