В 1924 году автомобиль марки Ford стоил 265$ и еще много интересных фактов

У старых автомобилей не было рулей. Управляли ими водители с помощью рычагов, поэтому их называли «кофемолки». Выглядело это примерно как в современных игровых приставках.

Первый штрафной талон о превышении скорости был выписан в городе Дейтон, штат Огайо, в 1902 году Гарри Маерсу.

В 1916 году, 55% автомобилей на мировом рынке занимала «Модель T» Ford. Это рекорд, который до сих пор не смогли побить.

Первый датчик газа появился в 1922 году.

173 изобретения для машин придумали женщины!!! В их числе стартер электродвигателя и карбюратор.

В 1929 году был придуман первый автомобильный радиоприемник Blaupunkt Avto Super 5, который весил 12 кг. В продажу он поступит только в 1932.

После момента аварии, подушка безопасности раздувается только через 40 миллисекунд.

Ferrari выпускает максимум 14 автомобилей ежедневно.

Наиболее переполненные дороги Европы – в Люксембурге. Там, на 1000 человек зарегистрировано 570 транспортных средств. Для сравнения, в Москве, на тысячу человек, приходится 350 автомобилей.

Первая гонка для бензиновых автомобилей проводилась в 1895 году, в Чикаго. Трасса тянулась от Чикаго до Эванстона. Победителем гонки был Дж. Франк Дериеа, средняя скорость которого составляла 115 км в час.

Автомобиль – потребительский продукт, вторичное сырье которого наиболее перерабатывается сегодня.

Гонконг – город с наибольшим количеством Rolls-Royce на душу населения.

В среднем, человек проводит 2 недели своей жизни в ожидании перемены света на светофоре.

Самой широкой дорогой в мире является Монументальная Ось в Бразилии, которая позволяет 160 автомобилям ехать рядом. Ее ширина – 250 м.

90% автомобилистов признаются, что поют за рулем.

Статистика гласит, что водители мужчины вдвое чаще попадают в автокатастрофы, чем водители женского пола.

Разговаривая по мобильному телефону за рулем, вы на 400% увеличиваете шансы аварии.

Высокие крыши лондонских такси были разработаны, чтобы не цеплять модные, в то время, головные уборы мужчин – цилиндры.