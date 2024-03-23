Небьющееся или скорее не высыпающееся лобовое стекло было изобретено случайно

У королевы Великобритании не было паспорта, однако она могла беспрепятственно перемещаться по всему миру

На официальном сайте Британской монархии было сказано, что, поскольку паспорта Соединённого Королевства выпускались от имени Её Величества, самой королеве этот документ не был нужен.