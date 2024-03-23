Небьющееся или скорее не высыпающееся лобовое стекло было изобретено случайно

10:56 2024-03-23
Небьющееся или скорее не высыпающееся лобовое стекло было изобретено случайно

В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась плёнка нитроцеллюлозы.

Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки.

Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.

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