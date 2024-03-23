Небьющееся или скорее не высыпающееся лобовое стекло было изобретено случайно

Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки.
Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки.
Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
Антон Райт
На официальном сайте Британской монархии было сказано, что, поскольку паспорта Соединённого Королевства выпускались от имени Её Величества, самой королеве этот документ не был нужен.
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