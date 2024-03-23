Почему нам иногда кажется, что у едущего автомобиля колёса вращаются в обратную сторону

Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения.

Можно подобрать такую скорость езды, чтобы за время 1/24 секунды (стандартная длительность одного кадра фильма) колесо делало несколько оборотов, но чуть-чуть не доходило до своего прежнего положения.

Так как человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, у нас возникает ощущение, что оно медленно вращается в обратную сторону.

Это явление можно наблюдать и в реальной жизни — например, ночью на улице, которая освещается фонарями с низкочастотной пульсацией.