Почему нам иногда кажется, что у едущего автомобиля колёса вращаются в обратную сторону

10:59 2024-03-23
Почему нам иногда кажется, что у едущего автомобиля колёса вращаются в обратную сторону

При наблюдении за едущим автомобилем на некоторых видео нам кажется, что его колёса крутятся назад.

Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения.

Можно подобрать такую скорость езды, чтобы за время 1/24 секунды (стандартная длительность одного кадра фильма) колесо делало несколько оборотов, но чуть-чуть не доходило до своего прежнего положения.

Так как человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, у нас возникает ощущение, что оно медленно вращается в обратную сторону.

Это явление можно наблюдать и в реальной жизни — например, ночью на улице, которая освещается фонарями с низкочастотной пульсацией.

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