Стив Джобс менял автомобиль каждые полгода, причём брал всегда одну и ту же марку

Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров даётся целых полгода.

Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый SL 55, а старый возвращал обратно.

Приезжая в офис, Джобс парковал машину на месте для инвалидов.

Он обосновывал это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета, а сотрудники однажды наклеили ему на стекло наклейку «Park different».