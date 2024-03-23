Чем опасны обычные городские улицы для гоночных болидов

Так произошло, например, в Монреале в 1990 году на гонке спортпрототипов — крышка, поднятая одним из болидов, ударила следующий за ним болид, из-за чего начался пожар, и гонка была остановлена.
Поэтому сейчас во всех гонках болидов по городским улицам крышки должны привариваться к ободу люка.
Впрочем, далеко не всегда организаторы ответственно соблюдают это требование: только в 2010-х годах люки повреждали автомобили на этапах Формулы-1 в Баку, Малайзии, Монако и Китае.
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