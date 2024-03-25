Из-за редкого синдрома Мебиуса четырех летняя девочка Ева Хэдли не может улыбаться

На лице малышки отсутствовало всякое подобие мимики, и в возрасте одного года ей поставили диагноз — синдром Мебиуса.
Эта редкая врождённая аномалия вызвана слабостью или параличом множественных черепных нервов и характеризуется отсутствием мимики лица.
Так что жительница Уэльса, которой сейчас 4 года, не может ни улыбаться, ни хмуриться, ни поднимать брови.
Ева даже моргает с трудом, плюс у неё наблюдаются сложности с речью, и девочка говорит не всегда внятно.
К сожалению, от синдрома Мебиуса нет лекарства, но физическая и логопедическая терапия могут помочь Еве улучшить её состояние.
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