Из-за редкого синдрома Мебиуса четырех летняя девочка Ева Хэдли не может улыбаться

На лице малышки отсутствовало всякое подобие мимики, и в возрасте одного года ей поставили диагноз — синдром Мебиуса.

Эта редкая врождённая аномалия вызвана слабостью или параличом множественных черепных нервов и характеризуется отсутствием мимики лица.

Так что жительница Уэльса, которой сейчас 4 года, не может ни улыбаться, ни хмуриться, ни поднимать брови.

Ева даже моргает с трудом, плюс у неё наблюдаются сложности с речью, и девочка говорит не всегда внятно.

К сожалению, от синдрома Мебиуса нет лекарства, но физическая и логопедическая терапия могут помочь Еве улучшить её состояние.