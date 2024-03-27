Полиция нашла угнанный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера спустя 28 лет

Минувшие десятилетия не помешали столичной полиции Лондона раскрыть давно забытый случай угона.

Во время гонки 1995 года воры совершили налет на стоянку отеля и угнали как Ferrari 512M Бергера, так и Ferrari 355 его товарища по команде Жана Алези.

Столичная полиция, действуя совместно с Ferrari, вернула Бергеру его 512M. В январе автопроизводитель сообщил следователям, что осмотрел автомобиль по просьбе американского клиента.

Расследование установило, что после угона машина попала в Японию. Там она пробыла до конца 2023 года, затем прибыла в Великобританию, где столичная полиция изъяла Ferrari, чтобы предотвратить ее дальнейший выезд из страны.

Ferrari 512M стал последней эволюцией легендарной Testarossa 1980-х годов.

В отличие от предшественников, он оснащался фиксированными фарами вместо выдвижных.

Модернизированный 4,9-литровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель развивал мощность 434 л. с. и крутящий момент 369 Н·м.

Компания выпустила всего 501 экземпляр этой модели.