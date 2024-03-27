Специально для девушек: Wuling презентовал плюшевый автомобиль с ушами на крыше

В компании надеются, что обшитый снаружи и внутри мягким материалом автомобиль может претендовать на дополнительную звезду в краш-тестах C-NCAP.

Wuling Bingo представляет собой компактный пятидверный электрический хэтчбек, запуск которого начался в 2023 году.

Цена новинки стартует от 59 800 до 88 800 юаней (примерно от 764,2 до 1,134 млн рублей).

При оформлении плюшевого Bingo использовались исключительно пастельные цвета — розовый, синий и желтый.

«Мех» есть даже на дисках колес, что породило массу шуток пользователей Сети о том, что машину придется регулярно сушить, а не мыть.