Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Легендарный «мистер Бин» скептически относится к агрессивному навязыванию электромобилей и считает, что куда более реальную пользу транспортной экологии могут принести водород и синтетическое топливо.

Аткинсон имеет высшее техническое образование и является страстным автолюбителем, поэтому его мнение по поводу электромобилей особенно интересно.

Статья актёра в The Guardian вызвала большой общественный резонанс и критику со стороны сторонников идеи о том, что антропогенные выбросы CO2 и парниковый эффект являются главным злом на Земле, с которым все обязаны бороться.

The Guardian, видя, какой поднялся шум, оперативно дала статью «правильного эксперта», а именно Саймона Эванса из финансируемого Европейским климатическим фондом интернет-ресурса Carbon Brief, он в пух и прах разнёс тезисы Аткинсона, однако этого оказалось мало.