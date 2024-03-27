Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

11:02 2024-03-27
Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Статья Роуэна Аткинсона (Мистера Бима) в The Guardian вышла летом прошлого года.

Легендарный «мистер Бин» скептически относится к агрессивному навязыванию электромобилей и считает, что куда более реальную пользу транспортной экологии могут принести водород и синтетическое топливо.

Аткинсон имеет высшее техническое образование и является страстным автолюбителем, поэтому его мнение по поводу электромобилей особенно интересно.

Статья актёра в The Guardian вызвала большой общественный резонанс и критику со стороны сторонников идеи о том, что антропогенные выбросы CO2 и парниковый эффект являются главным злом на Земле, с которым все обязаны бороться.

The Guardian, видя, какой поднялся шум, оперативно дала статью «правильного эксперта», а именно Саймона Эванса из финансируемого Европейским климатическим фондом интернет-ресурса Carbon Brief, он в пух и прах разнёс тезисы Аткинсона, однако этого оказалось мало.

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