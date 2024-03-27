Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения

11:43 2024-03-27
Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения

любой желающий может построить собственную копию этой модели, хотя этот процесс может оказаться довольно затратным.

Общий тираж Tesla Roadster оказался довольно скромным — всего было изготовлено 2450 экземпляров.

В основе Tesla Roadster первого поколения, как известно, лежит алюминиевая платформа британского спорткара Lotus Elise, адаптированная под установку электрической силовой установки и литий-ионной батареи.

Поздние версии модели оснащены электромотором мощностью 215 кВт (292 л.с.), с ним Roadster набирает первую «сотню» за 3,7 с. Ёмкость батареи — 53 кВт·ч, номинальный запас хода на одной зарядке — 393 км по циклу EPA, но ясно, что со временем батарея деградирует, её способность запасать энергию снижается.

На вторичном рынке Tesla Roadster в хорошем состоянии стоит сейчас не менее 150 000 долларов, а идеальные экземпляры с минимальным пробегом уходят с аукционов за полмиллиона — в общем, раритетная, коллекционная модель.

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