Новые «Москвичи» начали хорошо продаваться

15:27 2024-03-27
Новые «Москвичи» начали хорошо продаваться

В начале марта Столичный автозавод объявил о значительном снижении цен на некоторые свои модели, в результате чего автомобиль Москвич 3 стал самым дешёвым кроссовером на российском рынке и, наконец-то, начал продаваться.

Slide 1
Slide 1
Slide 1

Значительное снижение цен на «Москвичи» привело к резкому увеличению спроса на эти автомобили.

Это снижение цен объясняется внедрением нового подхода к ценообразованию и отказом от дополнительных условий, таких как кредиты и трейд-ин.

В результате снижения автосалонами цен на кроссоверы «Москвич 3», спрос на них значительно вырос.

Дилеры сообщают о стремительной распродаже остатков таких автомобилей, особенно моделей с вариатором.

По словам продавцов, альтернатив «Москвичу» на российском рынке по таким ценам просто нет.

Показать следующие комментарии
Фото
Марта Фролова
15:40

Марта Фролова

В США построили гигантскую тележку для супермаркета

В США построили гигантскую тележку для супермаркета

Американская сеть супермаркетов Publix заказала для своих промоакций необычное «транспортное средство».
Игнат Ветров
15:35

Игнат Ветров

Гелик заблокировал дорогу для скорой и как итог уголовное дело

Гелик заблокировал дорогу для скорой и как итог уголовное дело

В Краснодарском крае водитель Гелендвагена остановил свой автомобиль на проезжей части, заблокировав машину скорой помощи, а затем нанёс по ней несколько ударов и угрожал водителю.
Игнат Ветров
11:43

Игнат Ветров

Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения

Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения

любой желающий может построить собственную копию этой модели, хотя этот процесс может оказаться довольно затратным.
Антон Райт
11:02

Антон Райт

Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Статья Роуэна Аткинсона (Мистера Бима) в The Guardian вышла летом прошлого года.
Игнат Ветров
10:04

Игнат Ветров

Специально для девушек: Wuling презентовал плюшевый автомобиль с ушами на крыше

Специально для девушек: Wuling презентовал плюшевый автомобиль с ушами на крыше

Китайский производитель автомобиль Wuling (дочка компании Guangxi Automotive Group) презентовал первый в мире плюшевый электрокар Bingo с ушами на крыше.
Марта Фролова
10:02

Марта Фролова

Полиция нашла угнанный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера спустя 28 лет

Полиция нашла угнанный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера спустя 28 лет

Недавно отдел по борьбе с организованной преступностью обнаружил Ferrari 512M, украденный у гонщика «Формулы-1» Герхарда Бергера во время Гран-при Сан-Марино 1995 года в Имоле.