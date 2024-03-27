Новые «Москвичи» начали хорошо продаваться

Значительное снижение цен на «Москвичи» привело к резкому увеличению спроса на эти автомобили.

Это снижение цен объясняется внедрением нового подхода к ценообразованию и отказом от дополнительных условий, таких как кредиты и трейд-ин.

В результате снижения автосалонами цен на кроссоверы «Москвич 3», спрос на них значительно вырос.

Дилеры сообщают о стремительной распродаже остатков таких автомобилей, особенно моделей с вариатором.

По словам продавцов, альтернатив «Москвичу» на российском рынке по таким ценам просто нет.