Этот автомобиль был создан для съемок в фильме «Бэтмен»

Главная фишка — полностью ручная сборка, двойные пластиковые купола сверху, выдвигающиеся вперед фары и скошенные плавники позади корпуса. Lincoln Futura Concept Car — это экранная реклама концерна Ford, его создателя.
Конструктор Джордж Баррис, творец «бэтмобиля», создал четыре его копии.
В 2013 году продал первый прототип за $4,6 млн бизнесмену из Аризоны.
В 2016 году машина сменила хозяина. Цена последней сделки не разглашается.
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