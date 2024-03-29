Этот автомобиль был создан для съемок в фильме «Бэтмен»

10:15 2024-03-29
Этот автомобиль был создан для съемок в фильме «Бэтмен»

Lincoln Futura Concept Car: Как пишет издание History, этот автомобиль был создан для съемок в фильме «Бэтмен» (1966), он положил начало легендарной серии «бэтмобилей».

Главная фишка — полностью ручная сборка, двойные пластиковые купола сверху, выдвигающиеся вперед фары и скошенные плавники позади корпуса. Lincoln Futura Concept Car — это экранная реклама концерна Ford, его создателя.

Конструктор Джордж Баррис, творец «бэтмобиля», создал четыре его копии.

В 2013 году продал первый прототип за $4,6 млн бизнесмену из Аризоны.

В 2016 году машина сменила хозяина. Цена последней сделки не разглашается.

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