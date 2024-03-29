Этот автомобиль был создан для съемок в фильме «Бэтмен»

Шустрого шведа «застукали» далеко не с первого раза

Ровно один миллион долларов США пришлось заплатить за превышение скорости 37-летнему шведу, который на шоссе между Берном и Лозанной успел разогнаться до 300 км/ч, то есть в 2,5 раза больше установленного на автобане лимита скорости.