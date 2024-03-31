23 мая 2011 Барак Обама и его бронированный Cadillac не смог покинуть двор ирландского посольства США

В итоге Обаме пришлось выходить и пересаживаться в другой автомобиль.

8-тонный броневик позже ждала не менее комичная спасательная операция.

Злой рок или просто раздолбайство среди персонала продолжал преследовать лимузин Обамы и дальше.

в 2013 году по пути из аэропорта Тель-Авива в Иерусалим.

Тогда сотрудник службы охраны президента умудрился заправить автомобиль главы государства дизельным топливом вместо бензина.

В итоге лимузин «пал смертью храбрых» прямо в Израиле, где его пришлось ремонтировать.