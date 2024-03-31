23 мая 2011 Барак Обама и его бронированный Cadillac не смог покинуть двор ирландского посольства США

В итоге Обаме пришлось выходить и пересаживаться в другой автомобиль.
8-тонный броневик позже ждала не менее комичная спасательная операция.
Злой рок или просто раздолбайство среди персонала продолжал преследовать лимузин Обамы и дальше.
в 2013 году по пути из аэропорта Тель-Авива в Иерусалим.
Тогда сотрудник службы охраны президента умудрился заправить автомобиль главы государства дизельным топливом вместо бензина.
В итоге лимузин «пал смертью храбрых» прямо в Израиле, где его пришлось ремонтировать.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__