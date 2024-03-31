Интересные факты об автомобилях короткой строкой

16:07 2024-03-31
Интересные факты об автомобилях короткой строкой

Первый автомобиль Ford, полностью спроектированный на компьютере — это Ford Puma, а Красные машины запрещены в Шанхае.

Единственные автомобили, которыми кубинские граждане могут владеть на законных основаниях — это автомобили, созданные и купленные до 1959 года.

Некоторые автомобили японских автопроизводителей, построенные за рубежом, экспортируются в Японию?

Недавнее исследование компании Cooper Tyres показало, что женщины больше покупают новые автомобили, чем мужчины.

В двухдверный микроавтобус Smart Car может вместиться 19 девушек.

Подсчитано, что обычный автовладелец в среднем проведет 2 недели своей жизни, останавливаясь на красных огнях светофора.

В первые годы 20-го века лошади своим навозом так загрязняли улицы, что автомобили считались «зеленой» альтернативой.

Самые первые автомобили не имели рулевого колеса, а управлялись рычагом.

В моторном отсеке автомобиля можно приготовить еду, если ехать достаточно долго.

Первым бронированным автомобилем был Cadillac 1930 года, принадлежавший Аль Капоне.

Во Франции любой француз старше 14 лет может управлять небольшим двухместным автомобилем (VSP) без водительских прав.

Первый эскиз дизайна автомобиля Mini был нарисован конструктором Иссигонисом на обычной салфетке.

Подушки безопасности надуваются всего за 30 миллисекунд.

Первым в мире коммерческим, серийным и продаваемым гибридным автомобилем была Toyota Prius. В течение первого года производства (1997 год) было продано около 18 000 единиц.

Знаете ли вы, что Ferrari выпускает всего 14 автомобилей в день, тогда как автомобильный гигант Toyota — 13 000 единиц в день?

В Гонконге больше автомобилей Rolls-Royce на душу населения, чем в любом другом городе мира.

Первые дворники были с ручным управлением.

В Швейцарии после 10 часов вечера хлопать дверцей автомобиля считается нарушением закона.

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