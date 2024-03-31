Факты и статистика дорожных аварий которые могут удивить

По данным Института безопасности дорожного движения (IIHS) водители возрастом 16-19 лет в три раза чаще совершают аварии, чем водители старше 20 лет.

Первая в мире не фатальная авария произошла с Джеймсом Ламбертом в 1891 году в Огайо, когда он ехал на своем одноцилиндровом бензиновом автомобиле.

Ежегодно по всему миру в автомобильных авариях погибает около 1,3 миллиона человек, что составляет около 3 287 смертей в день. А 20-50 миллионов человек получают травмы или становятся инвалидами.

Первая автомобильная авария произошла в 1769 году, а поврежденная машина сохранилась в Париже в Национальной консерватории искусств и искусств.

Автокатастрофы занимают 9 место среди основных причин смертности и составляют 2,2% всех смертей в мире.

Первым погибшим из-за автомобиля человеком в Америке был Генри Хейл Блисс в 1899 году. Он выходил из трамвая в Нью-Йорке, когда его сбило такси с электрическим приводом и разбило ему голову и грудь.

Автомобильные аварии стоят 518 миллиардов долларов во всем мире и обходятся отдельным странам в 1-2% от их годового ВВП.

Известные люди, которые погибли в автомобильных авариях, включают Принцессу Диану (1997), Джеймса Дина (1955), Пола Уокера (2013), Джексона Поллока (1956), Грейс Келли (1982), Линду Лавлейс (2002) Генерал Джордж Паттон (1945), Гарри Чапин (1981) и Лиза Лопес (2002).

Американский сценарист Джозеф Генри Ранфт, соавтор и содиректор мультфильма «Тачки» погиб во время создания мультфильма в автомобильной аварии.

После 11 сентября 2001 года в течение нескольких месяцев в автомобильных авариях погибло около 1000 человек только потому, что американцы боялись летать на самолетах.

Согласно исследованию, проведенному Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), кольцевые развязки на 75% снижают количество травм на перекрестках, где ранее использовались знаки остановки и на 37% снижают число аварий.

38% американских детей в возрасте до 12 лет, погибших в автокатастрофах в 2013 году, не были пристегнуты ремнями безопасности.