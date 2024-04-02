Самолёты были оборудованы ремнями безопасности раньше, чем автомобили

Volvo считаются самыми безопасными автомобилями в мире, хотя сегодня это под вопросом.

НО: именно эта компания ещё и первая изобрела современные ремни безопасности.

Совпадение, но дело в том, что это изобретение не было запатентовано, поэтому другие производители могли без труда использовать его в своих автомобилях.

И еще интересное:

Лондон считается самым дорогим городом в мире для парковки автомобиля. Припарковать свой автомобиль в британской столице стоит порядка 11 долларов за час.

Практически 90% водителей разговаривают сами с собой или поют за рулём.

Согласно исследованиям, самым опасным цветом для машины и менее заметным на дороге является чёрный. Белый, жёлтый и золотой считаются наиболее безопасными.

По данным департамента транспорта, аварии с участием водителей-мужчин чаще всего бывают гораздо серьезней, чем аварии с участием водителей-женщин.

И самое важное:

Отправка текстовых сообщений за рулём увеличивает шанс попасть в ДТП почти в 23 раза.