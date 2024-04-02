«Жук» стал родоначальником такого подвида автомобилей, как багги

Довольно быстро (примерно в 1968 году) появился особый тип автомобиля именно для таких соревнований, сочетавший ходовую часть «Жука» и оригинальный открытый кузов.

На Жуках некоторые умудрялись не только ездить, но и плавать, и даже летать. На герметичных машинах, снабженных винтом, некоторые смельчаки преодолевали Мессинский пролив, а на самолете с двигателем от Volkswagen Beetle катали британского принца Филиппа.

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала максимальное число пассажиров, которые смогли набиться в Жук, - 36. Этот рекорд побили специально обученные альпинисты - в салоне и на крыше Жука их разместилось 57.

Жук стал первой массовой импортной моделью в США.

Жук с номером LMW281F изображен на обложке альбома Abbey Road группы The Beatles. После выхода альбома фанаты «битлов» неоднократно похищали с машины табличку с номером.