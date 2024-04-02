«Жук» стал родоначальником такого подвида автомобилей, как багги

17:50 2024-04-02
«Жук» стал родоначальником такого подвида автомобилей, как багги

Багги (название произошло от уменьшительной формы английского слова «Bug» — «Buggy», то есть, «Жучок»).

Первые гонки на разукомплектованных «Жуках» по песчаным дюнам Калифорнии начались ещё в 1960-х.

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Довольно быстро (примерно в 1968 году) появился особый тип автомобиля именно для таких соревнований, сочетавший ходовую часть «Жука» и оригинальный открытый кузов.

На Жуках некоторые умудрялись не только ездить, но и плавать, и даже летать. На герметичных машинах, снабженных винтом, некоторые смельчаки преодолевали Мессинский пролив, а на самолете с двигателем от Volkswagen Beetle катали британского принца Филиппа.

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала максимальное число пассажиров, которые смогли набиться в Жук, - 36. Этот рекорд побили специально обученные альпинисты - в салоне и на крыше Жука их разместилось 57.

Жук стал первой массовой импортной моделью в США.

Жук с номером LMW281F изображен на обложке альбома Abbey Road группы The Beatles. После выхода альбома фанаты «битлов» неоднократно похищали с машины табличку с номером.

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