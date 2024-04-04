Аэропорт Кай Так в Гонконге построенный в 1925 году в окружении зданий

Аэропорт был окружен высокими зданиями, и самолеты пролетали так близко к зданиям, что пассажирам казалось, что они могут заглянуть в офисы.

Что еще хуже, трасса была проложена на берегу моря, и она была слишком узкой и короткой.

Нетрудно представить, почему пассажиры называют этот аэропорт "Аэропортом сердечных приступов”.

Кай Так был местом не менее пятнадцати аварий, прежде чем его закрыли в 1998 году из-за того, насколько опасным он был.