Nio придает своим электромобилям «европейский вкус» в Оксфордшире

В скромно выглядящей мастерской на промышленной территории в Оксфордшире закладывается фундамент стремлений Nio выйти на рынок Великобритании.

Компания Nio, которая уже работает в Норвегии, Германии, Нидерландах, Швеции и Дании, еще не запустила свой официальный продукт в Великобритании. В последнем заявлении компании указывается на начало продаж в Великобритании в 2025 году в рамках дальнейшей глобальной экспансии, которая впервые охватит рынки с правосторонним приводом.

главный инженер Данило Теобальди уверен, что продаваемые здесь модели Nio, когда они доберутся до Великобритании, будут отражать динамические качества, ожидаемые и востребованные покупателями в сегменте, в котором традиционно доминируют <a>Audi</a>, <a>BMW</a>, <a>Jaguar</a> и <a>Mercedes-Benz</a>.

Только в 2021 году и после выхода Nio на норвежский рынок с ES8 была выпущена первая модель с европейскими характеристиками.

Как и те, что запланированы для Великобритании, эта модель получила собственную настройку шасси для Европы: характеристики рулевого управления, пружин, амортизаторов и втулок отличаются от тех, что применяются к ES8, продаваемому в Китае. Эти характеристики теперь перенесены на другие модели Nio, которые в настоящее время продаются на европейских рынках с левосторонним приводом.

Недавно британская команда инженеров Nio активно участвовала в разработке нового ET9. Mercedes-Benz S-Class rival длиной 5325 мм является первой моделью Nio, оснащенной функцией ручного управления и активной подвеской.

Последний, разработанный в партнерстве с американской компанией Clearmotion, работает аналогично системе Rausch & Pausch (Rapa), принятой на Porsche Panamera. При такой установке электрогидравлические насосы за каждым колесом постоянно изменяют демпфирование и высоту хода, чтобы компенсировать крен, нырок и движения корпуса.

Teobaldi подтверждает, что британская команда инженеров участвует не только в разработке моделей под брендом Nio. Компания также вносит свой вклад в разработку будущих моделей из новых суббрендовых проектов шанхайской компании Onvo и Firefly.

Позже в этом году планируется выпустить линейку моделей среднего размера Onvo, а в 2025 году планируется начать продажи Firefly с линейки моделей меньшего размера, разработанных специально для европейских потребителей.