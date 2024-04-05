Более 40 000 клиентов отменяют свое бронирование в Fisker Ocean

Согласно недавнему отчету, компания потеряла более 40 000 бронирований, которые ей необходимо будет возместить.

Fisker получал от 70 до 80 отмен в день в среднем за последние семь дней. Общее количество отмененных бронирований составляет более 40 000, что составляет огромную часть из заявленных 70 000 с лишним бронирований, собранных фирмой с момента открытия книги заказов в ноябре 2019 года.

Отмены усугубляют проблемы Fisker несколькими способами. Во-первых, прогноз продаж бренда, по-видимому, упал более чем на 50%, что означает, что прогноз выручки неизбежно снизился на ту же величину.

Это происходит в то время, когда Fisker необходимо увеличить продажи, чтобы оставаться на плаву; недавно компания приостановила производство Ocean, чтобы сэкономить деньги, и у нее накопился огромный запас непроданных автомобилей.

Во-вторых, Fisker необходимо будет вернуть депозит, взимаемый с каждого отменяющего бронирование владельца бронирования. Забронировать один экземпляр Ocean стоит 250 долларов и 100 долларов за каждое дополнительное бронирование; обе суммы подлежат возврату.

Однако Fisker удерживает комиссию за обработку в размере 25 долларов, которая добавляется к каждому бронированию. По оценкам издания, Fisker задолжал своей клиентской базе около 9 миллионов долларов. В нем добавляется, что "несколько тысяч" клиентов отдельно отменили заказ, хотя депозит в размере 5000 долларов за них не подлежит полному возврату.

Некоторые из клиентов, которые отменили бронирование, поняли, что могут сразу же приобрести новый Ocean намного дешевле, чем первоначально рекламировалось.

Fisker снизила цену на оставшиеся модели 2023 года до 24 000 долларов в марте 2024 года, чтобы сократить запасы непроданных автомобилей и сгенерировать наличные. Другие клиенты, возможно, просто потеряли веру в компанию, балансирующую на грани банкротства.

В то время как Ocean, производимый компанией Magna в Австрии, является единственной моделью Fisker, запущенной в производство, компания показала три других электромобиля, для которых она начала принимать заказы и якобы планировала рано или поздно построить.

Есть пикап Alaska, городской автомобиль PEAR и четырехдверный кабриолет Ronin. На веб-сайте компании отмечается, что покупатели могут забронировать Alaska или PEAR за 250 долларов или потратить 2000 долларов на бронирование Ronin.

В феврале 2023 года бренд заявил, что получил около 5600 бронирований на PEAR. Вопрос о том, останутся ли они в силе, остается под вопросом, но их возврат еще больше омрачит финансовые перспективы компании.