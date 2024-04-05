Продажи Tesla упали намного больше, чем ожидалось

Компания по производству электромобилей генерального директора Илона Маска сообщила, что было построено 433 000 автомобилей, но поставлено только 387 000.

Это меньше по сравнению с 484 507 автомобилями, которые компания поставила за последние три месяца 2023 года, а также по сравнению с 422 875 продажами автомобилей в первом квартале прошлого года.

Tesla отреагировала на усиление конкуренции снижением цен. Хотя Tesla более прибыльна, чем традиционные автопроизводители, снижение цен привело к сокращению нормы прибыли, которая помогла увеличить акции.

Ожидания инвесторов относительно того, что компания увеличит продажи в будущем, также поддерживали высокий курс акций Tesla, что сделало ее самым ценным автопроизводителем в мире.

Акции Tesla упали на 5% в понедельник и потеряли более трети своей стоимости в этом году.

Tesla частично объяснила снижение объемов наращиванием производства обновленной версии Model 3 на своем заводе во Фримонте и остановками заводов в результате того, что суда из Китая в Европу были отведены от Красного моря из-за нападений там.

Компания также сообщила о недельном закрытии своего немецкого завода из-за поджога.

Но возросшая конкуренция в сфере электромобилей является важным фактором снижения спроса. В четвертом квартале Tesla уступила звание самого продаваемого в мире производителя электромобилей китайскому автопроизводителю BYD.

Тем не менее, даже несмотря на резкое падение продаж Tesla, она вернула себе мировое первенство у BYD, у которой продажи автомобилей с батарейным питанием упали еще больше по сравнению с концом прошлого года.

BYD сообщила, что в первом квартале было продано всего 300 114 электромобилей, не включая гибриды, по сравнению с 525 409, проданными в последнем квартале 2024 года.

Но, в отличие от Tesla, продажи электромобилей BYD выросли на 13% по сравнению с предыдущим периодом годом ранее, когда было продано всего 264 647 автомобилей с батарейным питанием.

Tesla сталкивается с новой конкуренцией со стороны традиционных автопроизводителей и в западных странах, большинство из которых представляют новые модели электромобилей, поскольку продвигаются вперед с планами перехода от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрике.

Toyota еще не отчиталась о мировых продажах за первый квартал, но сообщила, что продажи чистых электромобилей за первые два месяца года выросли на 61%, хотя и составили все еще скромные 14 504 автомобиля.

General Motors сообщила во вторник, что продажи электромобилей в США упали на 22% за квартал по сравнению с годом ранее из-за решения прекратить выпуск текущей версии своего самого продаваемого электромобиля в США, Chevrolet Bolt.

Но другие ее новые модели EV – Cadillac Lyric, внедорожник и пикап GMC Hummer, а также версии Chevrolet Blazer и Silverado для электромобилей – в совокупности показали скачок продаж на 841%, что является ярким пятном в разочаровывающем квартале для GM в целом.

Аналитики ожидали, что продажи составят от 440 000 до всего лишь 414 000 автомобилей, сказал Дэн Айвз, аналитик Wedbush Securities, который был настроен оптимистично в отношении акций Tesla.

Айвз сказал, что самой большой проблемой, вероятно, являются продажи Tesla в Китае, которые, по его оценкам, упали на 3% по сравнению с предыдущим годом. Он описал китайский спрос как “очень слабый, выходящий за рамки 2024 года”.

Хотя общий спрос на электромобили по-прежнему быстро растет - продажи электромобилей в США выросли на 40% в прошлом году и впервые превысили 1 млн автомобилей - темпы роста оказались ниже некоторых прогнозов.

Это побудило некоторых традиционных автопроизводителей, таких как General Motors и Ford, отказаться от своих планов по производству электромобилей.