Продажи Tesla упали намного больше, чем ожидалось

00:47 2024-04-05
Продажи Tesla упали намного больше, чем ожидалось

Tesla сообщила о первом ежегодном падении продаж с первого года пандемии, поскольку возросшая конкуренция за электромобили со стороны китайских и западных автопроизводителей подорвала спрос.

Компания по производству электромобилей генерального директора Илона Маска сообщила, что было построено 433 000 автомобилей, но поставлено только 387 000.

Это меньше по сравнению с 484 507 автомобилями, которые компания поставила за последние три месяца 2023 года, а также по сравнению с 422 875 продажами автомобилей в первом квартале прошлого года.

Tesla отреагировала на усиление конкуренции снижением цен. Хотя Tesla более прибыльна, чем традиционные автопроизводители, снижение цен привело к сокращению нормы прибыли, которая помогла увеличить акции.

Ожидания инвесторов относительно того, что компания увеличит продажи в будущем, также поддерживали высокий курс акций Tesla, что сделало ее самым ценным автопроизводителем в мире.

Акции Tesla упали на 5% в понедельник и потеряли более трети своей стоимости в этом году.

Tesla частично объяснила снижение объемов наращиванием производства обновленной версии Model 3 на своем заводе во Фримонте и остановками заводов в результате того, что суда из Китая в Европу были отведены от Красного моря из-за нападений там.

Компания также сообщила о недельном закрытии своего немецкого завода из-за поджога.

Но возросшая конкуренция в сфере электромобилей является важным фактором снижения спроса. В четвертом квартале Tesla уступила звание самого продаваемого в мире производителя электромобилей китайскому автопроизводителю BYD.

Тем не менее, даже несмотря на резкое падение продаж Tesla, она вернула себе мировое первенство у BYD, у которой продажи автомобилей с батарейным питанием упали еще больше по сравнению с концом прошлого года.

BYD сообщила, что в первом квартале было продано всего 300 114 электромобилей, не включая гибриды, по сравнению с 525 409, проданными в последнем квартале 2024 года.

Но, в отличие от Tesla, продажи электромобилей BYD выросли на 13% по сравнению с предыдущим периодом годом ранее, когда было продано всего 264 647 автомобилей с батарейным питанием.

Tesla сталкивается с новой конкуренцией со стороны традиционных автопроизводителей и в западных странах, большинство из которых представляют новые модели электромобилей, поскольку продвигаются вперед с планами перехода от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрике.

Toyota еще не отчиталась о мировых продажах за первый квартал, но сообщила, что продажи чистых электромобилей за первые два месяца года выросли на 61%, хотя и составили все еще скромные 14 504 автомобиля.

General Motors сообщила во вторник, что продажи электромобилей в США упали на 22% за квартал по сравнению с годом ранее из-за решения прекратить выпуск текущей версии своего самого продаваемого электромобиля в США, Chevrolet Bolt.

Но другие ее новые модели EV – Cadillac Lyric, внедорожник и пикап GMC Hummer, а также версии Chevrolet Blazer и Silverado для электромобилей – в совокупности показали скачок продаж на 841%, что является ярким пятном в разочаровывающем квартале для GM в целом.

Аналитики ожидали, что продажи составят от 440 000 до всего лишь 414 000 автомобилей, сказал Дэн Айвз, аналитик Wedbush Securities, который был настроен оптимистично в отношении акций Tesla.

Айвз сказал, что самой большой проблемой, вероятно, являются продажи Tesla в Китае, которые, по его оценкам, упали на 3% по сравнению с предыдущим годом. Он описал китайский спрос как “очень слабый, выходящий за рамки 2024 года”.

Хотя общий спрос на электромобили по-прежнему быстро растет - продажи электромобилей в США выросли на 40% в прошлом году и впервые превысили 1 млн автомобилей - темпы роста оказались ниже некоторых прогнозов.

Это побудило некоторых традиционных автопроизводителей, таких как General Motors и Ford, отказаться от своих планов по производству электромобилей.

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