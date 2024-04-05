Lamborghini Revuelto: Ламбо, буксирующий Ламбо

Демонстрируя страсть, выходящую за рамки простого владения, коллекционер решил доставить свое последнее приобретение домой не с помощью обычной службы доставки, а в виде зрелища, отдающего дань уважения богатой истории Lamborghini: прицепленного за редким внедорожником Lamborghini LM002.

Lamborghini LM002, часто называемый “Рэмбо Ламбо”, представляет собой внедорожник военного класса, который предшествовал Urus как первому набегу Lamborghini на внедорожники.

С 1986 по 1993 год было выпущено всего 328 единиц, и LM002 является сокровищем среди коллекционеров автомобилей, известных своей прочной конструкцией и двигателем V12.

Этот LM002, выполненный в ярко-красном цвете, великолепно сочетается с окраской Rosso Efesto от Revuelto, что свидетельствует о стремлении Lamborghini к эффектному дизайну и непревзойденным эксплуатационным характеристикам.