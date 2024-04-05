Tesla снова пробилась в лидеры и вернула себе статус крупнейшего производителя электрокаров

12:16 2024-04-05
Tesla снова пробилась в лидеры и вернула себе статус крупнейшего производителя электрокаров

Звание первого в мире производителя электрических автомобилей снова завоевала Tesla, которая выбила почву из под ног у китайского бренда BYD.

В 2023 году почетный титул лидера был присвоен BYD, но уже в первом квартале 2024 года этот статус снова оказался у Tesla. 

В начале текущего года продажи китайского бренда понизились на 43%, что позволило Tesla вернуть себе утерянные позиции, и даже с запасом.

В этом году китайцы продали 300 114 электрокаров, Тесла - 386 810 машин. При этом такие показатели все равно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года на 8,5%.

Пока рано подводить итоги, впереди еще весь год. Между тем BYD уже пообещал в 2024 году продать 3,6 млн автомобилей - как ДВС, так и электрических.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
16:19

Антон Райт

Классика: ВАЗ-2101«Жигули» и его потомки

Классика: ВАЗ-2101«Жигули» и его потомки

Как рассказывали иностранные владельцы автомобилей Lada в 1970-х — 1980-х, это была прекрасная машина: надежная, экономичная недорогая в обслуживании.
Игнат Ветров
16:11

Игнат Ветров

Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

В Канаде ездит необычный Porsche 911 Turbo 1976 года. На его одометре красуется пробег 779 тыс. миль, то есть 1,25 млн. километров.
Храмова Оксана
15:54

Храмова Оксана

Уникальная советская разработка: мобильная атомная станция ТЭС-3

Уникальная советская разработка: мобильная атомная станция ТЭС-3

Вот уж действительно, гениальная инженерия советской эпохи на самом деле не знала себе равных.
Храмова Оксана
15:19

Храмова Оксана

Toyota не собирается отказываться от моделей с дизельным двигателем

Toyota не собирается отказываться от моделей с дизельным двигателем

Volvo не видит перспектив для дизеля, Toyota же видит в нем решение, проверенное временем.
Марат Беглов
12:12

Марат Беглов

Чем лучше удалить ржавчину с автомобиля: Почему не все средства подходят для этого?

Чем лучше удалить ржавчину с автомобиля: Почему не все средства подходят для этого?

Автолюбители и профессиональные мастера сталкиваются с проблемой выбора средства удаления ржавчины с кузова и других частей автомобиля.
Храмова Оксана
11:50

Храмова Оксана

В России на 14% поднялись цены на автомобили с пробегом

В России на 14% поднялись цены на автомобили с пробегом

По сообщению экспертов "Авито Авто", средний ценник на машины с пробегом в 2024 году возрос на 14,3% и составляет 800 000 рублей.