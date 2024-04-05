Tesla снова пробилась в лидеры и вернула себе статус крупнейшего производителя электрокаров

В 2023 году почетный титул лидера был присвоен BYD, но уже в первом квартале 2024 года этот статус снова оказался у Tesla.

В начале текущего года продажи китайского бренда понизились на 43%, что позволило Tesla вернуть себе утерянные позиции, и даже с запасом.

В этом году китайцы продали 300 114 электрокаров, Тесла - 386 810 машин. При этом такие показатели все равно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года на 8,5%.

Пока рано подводить итоги, впереди еще весь год. Между тем BYD уже пообещал в 2024 году продать 3,6 млн автомобилей - как ДВС, так и электрических.