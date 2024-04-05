Toyota не собирается отказываться от моделей с дизельным двигателем

15:19 2024-04-05
Toyota не собирается отказываться от моделей с дизельным двигателем

Volvo не видит перспектив для дизеля, Toyota же видит в нем решение, проверенное временем.

По мнению Шона Хэнли, возглавляющего отдел продаж и маркетинга Toyota Australia, разговоры о том, что дизель уходит в прошлое, не имеют под собой прочного основания.

Он считает, что дизельные моторы еще долго будут востребованы, и в ближайшие месяцы и годы полностью никто от них не откажется.

Например, для грузовых машин и массивных внедорожников дизельный двигатель по-прежнему самый оптимальный вариант.

При этом, конечно, дизельным агрегатам такого типа будет трудно выживать в условиях ужесточившихся норм по выхлопу. Такое мнение высказал мистер Хэнли.

К слову, Toyota недавно выпустила Hilux с гибридной версией 2,8-литрового четырехцилиндрового турбодизеля.

Также Хэнли допускает, что в ближайшем будущем может появиться двигатель внутреннего сгорания, который будет функционировать за счет синтетического дизельного топлива.

Как бы то ни было, руководство Toyota уверено, что будущее у дизеля есть и не стоит ставить на нем крест.

Как прогнозирует глава концерна Акио Тойода, число электрокаров на рынке никогда не будет превосходить показатель в 30% от общего количества выпускаемых автомобилей.

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