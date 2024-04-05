Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

16:11 2024-04-05
Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

В Канаде ездит необычный Porsche 911 Turbo 1976 года. На его одометре красуется пробег 779 тыс. миль, то есть 1,25 млн. километров.

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Все это время у автомобиля один владелец – бизнесмен Билл Макичерн.

Он влюбился в Porsche 911 еще в молодости и сначала купил стандартное купе, а затем и Turbo.

Он выбрал авто с трехлитровой 260-сильной турбошестеркой, спортивными сиденьями и самоблокирующимся дифференциалом.

Билл Макичерн использует спорткар Порше для ежедневной езды – отсюда и огромный пробег.

За 44 года неисправностей почти не было – разве что шкив вентилятора развалился. Но однажды Porsche 911 Turbo попал в ДТП и пришлось менять полуось и рычаг подвески.

Пожалуй, это рекордный пробег для Порше 911, а ведь авто продолжает ездить.

Хотя среди спортивных купе это далеко не самый крутой показатель – здесь первенство принадлежит Volvo.

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