Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

Все это время у автомобиля один владелец – бизнесмен Билл Макичерн.

Он влюбился в Porsche 911 еще в молодости и сначала купил стандартное купе, а затем и Turbo.

Он выбрал авто с трехлитровой 260-сильной турбошестеркой, спортивными сиденьями и самоблокирующимся дифференциалом.

Билл Макичерн использует спорткар Порше для ежедневной езды – отсюда и огромный пробег.

За 44 года неисправностей почти не было – разве что шкив вентилятора развалился. Но однажды Porsche 911 Turbo попал в ДТП и пришлось менять полуось и рычаг подвески.

Пожалуй, это рекордный пробег для Порше 911, а ведь авто продолжает ездить.

Хотя среди спортивных купе это далеко не самый крутой показатель – здесь первенство принадлежит Volvo.