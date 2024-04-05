Классика: ВАЗ-2101«Жигули» и его потомки

16:19 2024-04-05
Классика: ВАЗ-2101«Жигули» и его потомки

Как рассказывали иностранные владельцы автомобилей Lada в 1970-х — 1980-х, это была прекрасная машина: надежная, экономичная недорогая в обслуживании.

У наших владельцев воспоминания были совсем другие.

Какой-нибудь англичанин свою машину возил на сервис каждые 10 000 км, и там ему помимо регламентных работ производили диагностику и текущий ремонт.

Быстро и недорого, благо конструкция нехитрая.

А наш человек менял масло и фильтр сам, так что отказы обычно становились неприятной неожиданностью.

Перечислять их все было бы скучным занятием, так что остановимся на паре ярких.

Фирменной поломкой «классики» был выход из строя шаровой опоры в передней подвеске.

Происходило это обычно на повороте. Колесо частично вываливалось из арки, дальнейшее движение становилось невозможным.

А эвакуаторы тогда были в диковинку, так что ставить новую шаровую опору приходилось на месте поломки.

Второй красивой подлянкой был отказ краника отопителя салона.

В нем была резиновая мембрана, и за лето, пока краником не пользовались, она высыхала. Осенью же при попытке включить отопление в салоне мембрана рвалась, и тосол вытекал в салон.

Расположен был краник под перчаточным ящиком — «бардачком», так что при его замене приходилось работать вниз головой.

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