Японцы создали свои версии Bentley, взяв за основу Toyota Corolla

16:25 2024-04-05
Японцы создали свои версии Bentley, взяв за основу Toyota Corolla

Японский автопроизводитель Mitsuoka Motor показал новинки, собранные на базе седана и универсала Ryugi.

Обновленный седан имеет много общего с Toyota Corolla Axio, универсал - с Toyota Corolla Fielder.

И та, и другая версии включают оригинальный кузов, оснащенный композитными панелями, уникальные закругленные фары, мощную решетку радиатора прямоугольной формы. Создатели новых моделей вдохновлялись моделями Bentley.

Дизайн задней части корпуса выглядит не менее оригинально, включая бамперную группу и вертикальные фары.

В Mitsuoka Ryugi  будут салонные зеркала с автозатемнением, встроенный монитор, опция предупреждения ускорения автомобиля при ошибочном нажатии педалей тормоза и газа.

Представленные функции не так давно были внедрены в базовые модели Axio и Fielder.

Как известно, автомобиль Ryugi можно приобрести на японском рынке, есть две версии - гибридная и бензиновая. Последняя оборудована полуторалитровым движком на 109 л. с., он доступен с 5-ступенчатым МКП или бесступенчатым вариатором, передним или полным приводом.

Что касается гибридной версии, она оснащена полуторалитровым бензиновым двигателем на 74 л. с. и электродвигателем на 61 л. с. Стоит такая модель в Японии от 3 074 500 иен или 9 056 760 тенге.

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