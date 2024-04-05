Российские автолюбители ждут апрельский показ родстера MG Cyberster с «дверями-ножницами»

Предстоящая презентация уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, неподдельный интерес отмечается и у экспертов. Состоится показ в апреле. Это будет знаковое событие на российском автомобильном рынке. Анонс мероприятия был сделан пресс-службой официального представителя бренда в России.

Машина отличается шикарным дизайном, разработкой которого занималась лондонская студия SAIC Advanced Design Centre. Выделяют модель и выдающиеся технические характеристики.

MG Cyberster крупнее Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4, длина модели составляет 4535 мм, колесная база - 2690 мм. В салоне два места. Мягкая крыша складывается за 10 секунд при скорости до 50 км/ч. Очень эффектно смотрятся подъемные двери, почти как у Lamborghini.

Китайцы могут приобрести эту машину в трех вариациях. Две с задним приводом и мощностью 314 и 340 л. с.. Еще одна оборудована двумя моторами, дающими полный привод и общую мощность 544 л. с.

Купить это чудо в КНР можно минимум за 319,8 тыс. юаней. На российские деньги это более 4 млн рублей.