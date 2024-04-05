Российские автолюбители ждут апрельский показ родстера MG Cyberster с «дверями-ножницами»

18:41 2024-04-05
Российские автолюбители ждут апрельский показ родстера MG Cyberster с «дверями-ножницами»

Презентация китайского родстера MG Cyberster в России заявлена на апрель, и ее с нетерпением ждут как эксперты, так и любители.

Предстоящая презентация уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, неподдельный интерес отмечается и у экспертов. Состоится показ в апреле. Это будет знаковое событие на российском автомобильном рынке. Анонс мероприятия был сделан пресс-службой официального представителя бренда в России.

Машина отличается шикарным дизайном, разработкой которого занималась лондонская студия SAIC Advanced Design Centre. Выделяют модель и выдающиеся технические характеристики.

MG Cyberster крупнее Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4, длина модели составляет 4535 мм, колесная база - 2690 мм. В салоне два места. Мягкая крыша складывается за 10 секунд при скорости до 50 км/ч. Очень эффектно смотрятся подъемные двери, почти как у Lamborghini.

Китайцы могут приобрести эту машину в трех вариациях. Две с задним приводом и мощностью 314 и 340 л. с.. Еще одна оборудована двумя моторами, дающими полный привод и общую мощность 544 л. с.

Купить это чудо в КНР можно минимум за 319,8 тыс. юаней. На российские деньги это более 4 млн рублей.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
21:55

Храмова Оксана

Флоридский особняк с роскошной коллекцией игрушек продается за $ 6,2 млн

Флоридский особняк с роскошной коллекцией игрушек продается за $ 6,2 млн

На престижном острове Касл-Харбор в Форт-Лодердейле продается уникальная недвижимость, обещающая нечто большее, чем просто роскошное жилое пространство.
Храмова Оксана
21:46

Храмова Оксана

Во сколько владельцу Aston Martin Valkyrie обойдется его обслуживание

Во сколько владельцу Aston Martin Valkyrie обойдется его обслуживание

Есть старая поговорка, что некоторые автомобили можно купить раньше, чем они станут вам по карману, но с Aston Martin Valkyrie это, похоже, не так.
Храмова Оксана
21:04

Храмова Оксана

История о том, как интернет помог найти и вернуть угнанный SAAB 900 Turbo его владельцу

История о том, как интернет помог найти и вернуть угнанный SAAB 900 Turbo его владельцу

Когда владелец понял, что его дорогой автомобиль украден, он нашел весьма необычный способ вернуть его, и этот способ на удивление сработал.
Марта Фролова
19:15

Марта Фролова

Audi A6 e-tron нового поколения ожидается в 2025 году

Audi A6 e-tron нового поколения ожидается в 2025 году

Audi A6 e-tron пока является концептом, но Audi заявляет, что он очень близок к тому, как будет выглядеть серийный автомобиль.
Игнат Ветров
19:11

Игнат Ветров

Alfa Romeo Giulia EV ожидается в 2025 году

Alfa Romeo Giulia EV ожидается в 2025 году

Alfa Romeo подтвердила, что газомоторная Giulia (видна выше) будет модернизирована в ближайшие годы, отказавшись от своего V-6 от Ferrari в пользу электрической трансмиссии в 2025 году.
Храмова Оксана
19:11

Храмова Оксана

Как безопасно перевозить жирафов: для этих целей предусмотрены специальные правила

Как безопасно перевозить жирафов: для этих целей предусмотрены специальные правила

Жираф - самое высокое животное на планете, и на первый взгляд кажется, что перевозка таких животных является одной из сложнейших задач.
Антон Райт
19:08

Антон Райт

Новая Acura ZDX ожидается в начале 2024 года

Новая Acura ZDX ожидается в начале 2024 года

2024 ZDX работает на аккумуляторной платформе Ultium от General Motors, компоненты которой используются совместно с Cadillac Lyriq, а аккумулятор емкостью 102,0 кВт-ч обеспечит запас хода до 325 миль.