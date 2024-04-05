Как безопасно перевозить жирафов: для этих целей предусмотрены специальные правила

19:11 2024-04-05
Как безопасно перевозить жирафов: для этих целей предусмотрены специальные правила

Жираф - самое высокое животное на планете, и на первый взгляд кажется, что перевозка таких животных является одной из сложнейших задач.

Стандарты перевозки жирафов различаются в зависимости от страны, но у всех есть одна общая черта: уникальный прицеп. От Калифорнии до Канады, Нидерландов и Южной Африки все используют прицепы повышенной проходимости с по крайней мере частично открытыми крышами, чтобы перевозить животных стоя.

Однако, как объяснили в голландском королевском зоопарке Бургеров, это не так просто, как загнать жирафа в стадо и выехать на шоссе.

Для начала, жираф должен пройти проверку здоровья и иметь хорошую историю поведения, чтобы с ним можно было безопасно обращаться. Также, по-видимому, редко перевозят взрослых жирафов из-за их роста, причем риск растет вместе с их длинными шеями.

Те же самые шеи усложняют погрузку; вы не можете усыпить жирафа, подождать, пока он упадет, а затем перетащить его на длинный прицеп и привязать, как негабаритный органический квадроцикл.

Опять же, их рост означает, что простое введение им наркотиков может поставить под угрозу жизнь животного, если оно потеряет сознание стоя — такой голове предстоит долгий путь до падения. (Если они накачаны снотворным, обычно это делается по наклонной лестнице).

Вместо этого голландцы загоняют их в узкий коридор прямо в трейлер с помощью вилочного погрузчика. Этот прицеп будет загружен сеном и водой для удобства жирафа, а его крыша будет открыта, как только животное окажется в безопасности на месте. Отсюда видно, что это не намного сложнее, чем передвигаться на прицепе для перевозки лошадей. 

Если вы этого не сделаете, то получите то, что произошло в Южной Африке в 2014 году. NPR сообщил о журналисте, который стал свидетелем того, как перевозимый жираф ударился головой о эстакаду и мгновенно умер.

Неясно, что было потом с нерадивым водителем, но этот случай показывает, что даже лучшее решение здесь не всегда будет идеальным, особенно когда в твоих руках жизнь величественного, хотя и неуклюжего существа. 

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