Alfa Romeo Giulia EV ожидается в 2025 году

Ожидаемо, что базовая версия будет развивать мощность около 350 лошадиных сил, в то время как Veloce будет развивать мощность ближе к 800 лошадиным силам.

Топовая модель Giulia по-прежнему будет носить историческое название Quadrifoglio и должна развивать мощность более 1000 лошадиных сил.

Новая Giulia будет производиться на платформе STLA Large от Stellantis Group, с 800-вольтовой сверхбыстрой зарядкой и запасом хода до 500 миль.