Флоридский особняк с роскошной коллекцией игрушек продается за $ 6,2 млн

Этот просторный особняк стоимостью $ 6,2 млн оснащен множеством высококачественных ‘игрушек’, которые делают его настоящим раем для состоятельных энтузиастов.

Рикардо Карденас, нынешний владелец, предлагает сделку, которая воплощает в себе роскошь, включая Ferrari F8 Spider 2023 года выпуска, Harley Davidson Night Rod Special 2017 года выпуска, два гидроцикла Yamaha и лодку Tidewater 280 общей стоимостью более полумиллиона долларов.

Особняк занимает более 4000 квадратных футов на участке площадью 8000 квадратных футов и может похвастаться четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами, отделанными высококачественным деревом и камнем.

Величие особняка сразу бросается в глаза при входе в парадное фойе, которое задает королевский тон всему остальному дому. Кухня, предназначенная для любителей кулинарии, выходит окнами на бассейн, откуда открывается живописный вид на прибрежные воды.

Главная спальня наверху, оснащенная просторной гардеробной, ванной комнатой, похожей на спа, и балконом, обещает безмятежный вид и непревзойденную роскошь.

Внешняя территория особняка еще больше подчеркивает его очарование, здесь есть крытая зона отдыха, сверкающий бассейн и джакузи для максимального расслабления. 80-футовый причал обеспечивает прямой доступ к воде, что идеально подходит для любителей катания на лодках, желающих воспользоваться прекрасными водными путями Форт-Лодердейла.

Это исключительное предложение воплощает образ жизни, полный роскоши и досуга, благодаря полному набору удобств и транспортных средств для отдыха.

Поскольку этот особняк сочетает в себе роскошное жилое пространство и впечатляющую коллекцию роскошных игрушек, он представляет собой уникальную возможность для тех, кто готов инвестировать в образ жизни, о котором мало кто может мечтать.

Ожидается, что этот объект, обладающий всем, что должно быть у особняка стоимостью в несколько миллионов долларов, привлечет значительное внимание на рынке недвижимости.