Maserati представляет новый GranCabrio, к удовольствию многочисленных поклонников

GranCabrio не совсем новинка, просто его не было на рынке с 2019 года. Это, по сути, конвертируемая версия Grantismo, так что она не совсем революционная.

Тем не менее, поклонники Maserati рады возвращению этого кабриолета. В отличие от многих других моделей из Европы с откидным верхом, в этом автомобиле не используется тяжелая, сложная складывающаяся жесткая крыша, а вместо этого он оснащен тканевой крышей, которая убирается менее чем за 14 секунд.

Те, кто надеется услышать великолепие тюнингованного Maserati V8, будут разочарованы 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем Nettuno с двойным турбонаддувом. Но с включенной мощностью в 542 лошадиных силы он должен доставить массу удовольствия.

Как истинная роскошь 2 + 2, GranCabrio предлагает пассажирам такие удобства, как роскошная кожаная обивка. Maserati также может похвастаться стандартным утеплителем для шеи водителя и переднего пассажира, который Mercedes уже некоторое время использует в моделях с откидным верхом. Похоже, та же посредственность присутствует и в бортовых технологиях.

К сожалению, отчасти именно поэтому Maserati изо всех сил пытается завоевать большую привлекательность на растущем рынке конкуренции. Просто создавая достаточно хорошие автомобили, они растворяются в толпе, так и не завоевав достаточно людей, чтобы повлиять на общее мнение о бренде. Другими словами, повторное представление GranCabrio, скорее всего, не изменит текущую траекторию Maserati как бренда.

Самое главное, Maserati подчеркивает, что новый GranCabrio “на 100% сделан в Италии”. Учитывая участившиеся случаи создания эмблем среди крупных автомобильных конгломератов, таких как материнская компания Maserati Stellantis, такие заявления о ясности стали необходимыми.