Любимый McLaren F1 Джея Лено подвергся тщательной реставрации

19:09 2024-04-07
Любимый McLaren F1 Джея Лено подвергся тщательной реставрации

Известный комик и заядлый автолюбитель Джей Лено недавно провел обширную процедуру детализации и исправления окраски своего McLaren F1 стоимостью 20 миллионов долларов.

Преображение автомобиля комик продемонстрировал в своем популярном веб-сериале “Гараж Джея Лено”. McLaren F1, автомобиль, почитаемый за свое историческое значение на гоночных трассах по всему миру, превратился в желанный предмет коллекционирования.

После более чем двух десятилетий пользования автомобилем Лено решил, что пришло время провести комплексную чистку, чтобы сохранить его музейный вид. Специалистам Крису Уолтерсу и Джереми Пораззо было поручено выполнить эту работу, используя ряд продуктов из собственной линии по уходу за автомобилями Jay Leno. Тщательный процесс начался со снятия колес автомобиля, чему способствовал уникальный набор заводских инструментов, прилагавшихся к F1 на момент покупки.

Команда обнаружила несколько завихрений на поверхности краски, что потребовало тщательной коррекции окраски. Для этого пришлось отполировать автомобиль специальными прокладками, чтобы удалить верхний слой загрязненной краски, обнажив под ней свежую и безупречную поверхность. Операция, длившаяся почти сутки, оживила McLaren F1, вернув ему первоначальное выставочное состояние.

Этот эпизод не только подчеркнул непреходящее очарование McLaren F1, но и продемонстрировал, что при должном уходе и усилиях любой автомобиль можно вернуть к жизни. Он служит свидетельством страсти и преданности делу автолюбителей, таких как Лено, которые идут на многое, чтобы сохранить наследие культовых автомобилей. Детальная реставрация McLaren F1 Джея Лено является напоминанием о непревзойденном наследии автомобиля и важности сохранения таких шедевров для восхищения будущих поколений.

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