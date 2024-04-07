Мастер Билл Дитц создал реалистичную деревянную модель двигателя Ferrari V12

В этом необычном творении используются различные породы дерева и отделка, имитирующие компоненты легендарного двигателя с поразительной детализацией, отчего кажется, что он почти готов к выходу на гоночную трассу.

Ferrari Colombo V12, первый двигатель Ferrari V12 и самый продолжительный в ее производстве, дебютировал в 1947 году и продолжал совершенствоваться до 1988 года. Разработанный Джоаккино Коломбо, этот двигатель используется для самых культовых моделей Ferrari, от 250-литрового “Testa Rossa” до 365 GTB / 4 Daytona.

Первоначально объем двигателя Colombo V12 составлял всего 1,5 литра, со временем увеличившись до 4,9 литра, благодаря двойным верхним кулачкам и электронному впрыску топлива мощность за время эксплуатации увеличилась со 116 л.с. почти до 400 л.с.

Деревянная модель Билла Дитца отражает суть Colombo V12, включая детально проработанные карбюраторы, блоки скоростей, рычаги дроссельной заслонки, распределители, масляные фильтры и даже фирменную надпись “Ferrari” на крышках кулачков.

Это уникальное изделие длиной около 36 дюймов, шириной 22 дюйма и высотой 24 дюйма и весом около 50 фунтов является свидетельством мастерства Дитца и преданности своему делу.

В настоящее время эта деревянная модель двигателя доступна для продажи на сайте Bring a Trailer в Таузенд-Оукс, Калифорния, вместе с подставкой для показа и защитным чехлом из плексигласа. Это не только дань инженерному совершенству Ferrari, но и мастерству изготовления моделей, позволяющее сохранить часть автомобильной истории в беспрецедентной форме.

Эту модель обязательно нужно увидеть как энтузиастам Ferrari, так и коллекционерам моделей, поскольку она предоставляет редкую возможность приобрести произведение искусства, посвященное одному из самых значительных двигателей в истории автомобилестроения.