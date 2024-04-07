Созданный на заказ 2022 Ferrari 812 GTS прославляет историческое гоночное наследие

Вдохновленный культовой моделью 1958 года “Lucybelle II”, Ferrari 250 Testa Rossa, которая одержала незабываемую победу на "24 часах Ле-Мана", этот специальный выпуск теперь доступен для продажи в Ferrari в Ньюпорт-Бич, Калифорния.

“Люсибелл II", известная своей отличительной белой ливреей, украшенной синими полосами, и номером 22, оставила неизгладимый след в истории гонок под командованием капера Эда Хьюгуса и его товарища по команде Рэя ‘Эрни’ Эриксона. Финиш на седьмом месте способствовал доминированию Ferrari в Ле-Мане того года, продемонстрировав гоночное мастерство бренда.

В знак уважения к этому легендарному гоночному автомобилю, созданный на заказ Ferrari 812 GTS 2022 года имеет белый экстерьер Bianco Sanae, дополненный синими полосками Montecarlo, повторяющими оригинальный дизайн “Lucybelle II”. Интерьер не менее эффектен: ярко-красная кожа Poltrona Frau цвета Siam, подчеркнутая белым кантом и вышитыми красными щитками Scuderia, создает яркий контраст и подчеркивает гоночное наследие автомобиля.

Этот созданный на заказ Ferrari 812 GTS не только отмечает важный момент в гоночном наследии Ferrari, но и предоставляет коллекционерам эксклюзивную возможность приобрести часть автомобильной истории, переосмысленную для современной эпохи. Оснащенный мощным двигателем V12 с фронтальной установкой и дизайном с открытым верхом, этот автомобиль, созданный на заказ, является свидетельством неизменного стремления Ferrari к совершенству как в производительности, так и в дизайне.

Для тех, кто хочет пополнить свою коллекцию ультраэксклюзивным и исторически значимым Ferrari, этот Ferrari 812 GTS 2022 года предлагает редкий шанс ощутить дух гонок, наслаждаясь вершиной современной роскоши и производительности.