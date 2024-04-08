Автомобиль Audi R8 официально завершил свой славный путь

10:18 2024-04-08
Автомобиль Audi R8 официально завершил свой славный путь

Audi R8, автомобиль, который с момента своего дебюта в 2007 году пересмотрел концепцию “разумного суперкара”, официально завершил свой славный путь.

Последний экземпляр этого уважаемого спортивного автомобиля недавно сошел с конвейера завода Audi Böllinger Höfe недалеко от Штутгарта, что ознаменовало конец целой эпохи для немецкого автопроизводителя. За 17 лет Audi выпустила почти 44 000 автомобилей R8, включая варианты coupé и spyder, укрепляя свое наследие в автомобильном мире.

Путь R8, хотя и не отличался массовыми продажами, был обусловлен уважением и восхищением, которые он вызывал. В 2008 году, когда он был на пике популярности, было выпущено чуть более 5000 единиц.

Однако его влияние простиралось далеко за пределы количества, отчасти благодаря мощному двигателю V-10, которым он делился со своим корпоративным собратом Lamborghini Huracán. Первоначально планировалось завершить производство в предыдущем году, но поздний всплеск интереса побудил Audi произвести 1591 единицу модели 2023 года, что значительно больше, чем в 2022 году.

Последняя модель - Performance Quattro Edition, оснащенная атмосферным 5,2-литровым двигателем V-10 мощностью 602 лошадиные силы и крутящим моментом 413 фут-фунтов. Этот силовой агрегат в сочетании с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением позволяет R8 разгоняться с места до 60 миль в час всего за 3,1 секунды при максимальной скорости 205 миль в час.

Однако у этого последнего R8 не будет возможности продемонстрировать свои характеристики на дорогах или гоночных трассах. Вместо этого Audi выбрала для последнего R8 более достойный вид, передав его музею Audi в Ингольштадте. Таким образом, это послужит свидетельством инноваций и инженерного совершенства, которые Audi отстаивала на протяжении всего производственного цикла R8.

Компания Audi переворачивает страницу, посвященную R8, и автомобильное сообщество прощается с моделью, которая покорила сердца как энтузиастов, так и критиков. Хотя непосредственного преемника не предвидится, наследие Audi R8, несомненно, продолжит влиять на будущее направление бренда и вдохновлять на создание следующего поколения спортивных автомобилей.

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