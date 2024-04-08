Последний Porsche 917, участвовавший в гонке в Ле-Мане, собрал на аукционе 5,4 миллиона долларов

10:21 2024-04-08
Последний Porsche 917, участвовавший в гонке в Ле-Мане, собрал на аукционе 5,4 миллиона долларов

В мире классического автоспорта немногие имена вызывают такой резонанс, как Porsche 917, автомобиль, который изменил представление о гонках на выносливость в период их расцвета.

В мае этого года один из самых знаковых экземпляров этого легендарного гоночного автомобиля, шасси № 917-K81, займет центральное место на аукционе RM Sotheby's в Монако.

Этот 917K, известный своим впечатляющим выступлением на трассе, не только представляет собой вершину гоночного наследия Porsche, но и является последним 917-м, который украшал автодром де ла Сарт в рамках "24 часов Ле-Мана".

Представленный в 1969 году Porsche 917 быстро стал лидером чемпионата мира по спортивным автомобилям, изначально марка выпустила 25 единиц, чтобы соответствовать требованиям омологации.

Эволюция автомобиля привела к появлению варианта 917K (Kurzheck), оснащенного более мощным 5,0-литровым двигателем, способным развивать мощность до 630 лошадиных сил.

Однако история шасси № 917-K81 еще более примечательна из-за значительного перерыва в гонках перед возвращением к соревнованиям в гонке Ле-Ман 1981 года под флагом кельнской Kremer Racing.

По мере приближения даты аукциона предвкушение растет не только среди поклонников Porsche, но и среди более широкого сообщества любителей классических автомобилей.

Этот Porsche 917K с его богатым гоночным наследием и неоспоримым мастерством готов стать одним из самых ярких экспонатов аукциона RM Sotheby's в Монако, символизируя непреходящее наследие Porsche в области автоспорта.

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