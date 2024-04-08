Первый автомобиль Lotus Формулы-1 выставлен на звездный аукцион в Монако

Это возвращение, спустя 66 лет после дебюта, предназначено не для гонки, а для престижного аукциона, где ожидается, что его стоимость составит от 290 000 до €390,000 ($313,500-$421,600).

Этот автомобиль не только знаменует собой вступление Lotus в гонки Формулы-1, но и представляет собой поворотный момент в истории спорта.

Управляемый легендарным Грэмом Хиллом, шасси № 353 многообещающе стартовал на Гран-при Монако, на мгновение возглавив гонку, прежде чем техническая неисправность вынудила его сойти с дистанции.

Первоначально участвовавший в Формуле-2, Type 12 был модернизирован Coventry Climax с 1500 куб.см до 1960 куб. см двигателя, чтобы пройти квалификацию для Формулы-1, несмотря на то, что он был менее мощным по сравнению со своими 2,5-литровыми конкурентами.

Автомобиль продемонстрировал потенциал, особенно на трассах, где предпочтение отдавалось маневренности, а не грубой мощности, хотя проблемы с надежностью сказывались на его характеристиках.

Соревновательный путь Lotus Type 12 не принес побед, но заложил основу для окончательного доминирования Lotus в Формуле-1, что привело к семи чемпионатам мира среди конструкторов и шести титулам пилотов, завоеванных такими знаменитостями, как Грэм Хилл, Джим Кларк, Эмерсон Фиттипальди и Марио Андретти.

Lotus одержала 74 победы в Гран-при за время своего пребывания в Формуле-1, что свидетельствует о фундаменте, заложенном Type 12.

После участия в кампании Формулы-1 шасси 353 побывало в руках частных лиц и гонщиков по всему миру, в том числе британца Брюса Хэлфорда и итальянки Марии Терезы де Филиппис, прежде чем было полностью восстановлено его нынешним владельцем.

Хорошо документированная история автомобиля и значительное место в автоспорте делают его предметом коллекционирования.

10 мая Lotus-Climax Type 12 будет выставлен на аукционе Bonham's Les Grandes Marques à Monaco sale. Он продается не просто как автомобиль, но и как часть истории гонок.

Клайв Чепмен, глава Классической команды Lotus и сын основателя Lotus Колина Чепмена, выразил свое восхищение хорошо документированным наследием автомобиля, подчеркнув важность сохранения таких исторических машин.

Этот аукцион представляет уникальную возможность для коллекционеров и энтузиастов приобрести значительную часть легендарного прошлого Формулы-1.