Dodge Charger Daytona ожидается в конце 2024 года

11:20 2024-04-08
Dodge Charger Daytona ожидается в конце 2024 года

Dodge полон решимости сохранить актуальность мускулкаров и в эпоху электромобилей с помощью Daytona 2024 года.

На момент запуска Charger, который теперь выпускается в двух- и четырехдверном исполнении, оснащался двумя двухмоторными полноприводными силовыми агрегатами.

R / T развивает мощность до 496 лошадиных сил, а Scat Pack развивает максимальную мощность в 670 лошадиных сил, а позже разгоняется до 60 миль в час за заявленные 3,3 секунды.

400-вольтовая архитектура обеспечивает время подзарядки примерно за 28 минут с 20 до 80 процентов, а аккумулятор емкостью 93,9 кВт * ч обеспечит запас хода в 317 миль для R / T и 260 миль для Scat Pack.

Продажи ожидаются в конце 2024 года.

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