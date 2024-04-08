Дилерский центр Флориды предлагает бесплатный Rolls-Royce Wraith при каждой покупке Bugatti Chiron

11:22 2024-04-08
Дилерский центр Флориды предлагает бесплатный Rolls-Royce Wraith при каждой покупке Bugatti Chiron

Компания Naples Motorsports во Флориде представила предложение, которое обязательно вскружит голову.

Купите Bugatti Chiron 2021 года выпуска и получите бесплатно Rolls-Royce Wraith 2018 года выпуска! Эта акция "покупай один -получай один бесплатно", обычно предназначенная для менее дорогостоящих покупок, демонстрирует инновационный подход дилерского центра к привлечению покупателей высокого класса.

Bugatti Chiron, цена которого составляет 3,85 миллиона долларов, является жемчужиной предложения. Двухцветная отделка Grenade и Glacier, пробег которой составляет чуть более 2000 миль, подчеркивает безупречное состояние автомобиля и роскошную эстетику.

Chiron является свидетельством инженерного совершенства Bugatti, может похвастаться непревзойденными характеристиками и эксклюзивностью.

Дополняет Chiron Rolls-Royce Wraith, шедевр британского мастерства, известный своей элегантностью и мощным внешним видом. Этот конкретный Wraith имеет серебристо-коричневый двухцветный экстерьер и проехал более 17 000 миль.

При покупке отдельно Wraith стоимостью 239 995 долларов представляет собой значительную добавленную стоимость к сделке.

Хотя запрашиваемая цена Chiron в 3,85 миллиона долларов может на первый взгляд показаться завышенной даже по стандартам Bugatti, при ближайшем рассмотрении можно предположить, что стоимость Rolls-Royce Wraith, возможно, была учтена в ценнике Bugatti.

С учетом стоимости Wraith эффективная цена Chiron в большей степени соответствует ожиданиям рынка относительно такого редкого и востребованного автомобиля.

Эта уникальная акция направлена не просто на продажу двух роскошных автомобилей; это продуманная маркетинговая стратегия, призванная привлечь внимание и заинтересовать потенциальных клиентов.

Объединяя два самых престижных имени в автомобильном мире, Naples Motorsports предоставляет коллекционерам беспрецедентную возможность расширить свой ассортимент не одним, а двумя необычными автомобилями.

По мере того, как эта сделка набирает обороты, она подчеркивает постоянно развивающиеся стратегии, используемые дилерскими центрами для взаимодействия с сегментом рынка ультра-роскоши.

Это предложение от Naples Motorsports, рассматриваемое как маркетинговый трюк или реальная возможность повысить свою ценность, несомненно, является веской причиной для состоятельных автолюбителей рассмотреть возможность пополнения своей коллекции Bugatti Chiron и Rolls-Royce Wraith.

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