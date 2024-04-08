Chevrolet Corvette EV и SUV ожидается в середине 2025 года

В Corvette EV будет использоваться та же платформа Ultium Battery, что и в других новых электромобилях GM, и, учитывая, что General может заставить Hummer EV разгоняться до 60 миль в час менее чем за 4 секунды, возлагаются большие надежды на Corvette EV.

Это еще не все!

Доходят слухи, что Corvette EV войдет в новый суббренд Corvette в GM, который принесет с собой множество новых моделей под брендом Corvette, включая четырехдверное "купе" и высокопроизводительный кроссовер, который легко может позиционировать себя как конкурента Ford Mustang Mach-E - или что—то еще более мощное.