Cadillac хочет вернуться в те дни, когда компания могла называть себя Мировым стандартом , не подвергаясь насмешкам

11:32 2024-04-08
Cadillac хочет вернуться в те дни, когда компания могла называть себя Мировым стандартом , не подвергаясь насмешкам

По крайней мере, таков план с грядущим Celestiq, экстравагантным электромобилем, который будет собран вручную и стоить более 300 тысяч долларов.

Cadillac Celestiq Ожидается в начале 2024 года.

Такая цена делает их недоступными для всех, кроме самых богатых людей, но Cadillac рассматривает Celestiq скорее как желанный, чем достижимый продукт.

Для одного процента тех, кто может позволить себе один из этих авангардных 600-сильных электрических хэтчбеков, каждый экземпляр может быть индивидуально адаптирован к прихотям покупателей.

Будет ли этого достаточно, чтобы включить люксовый бренд GM в дискуссию с Bentley и Rolls-Royce.

Придется подождать и посмотреть, когда Celestiq появится на улицах самых богатых населенных пунктов Америки — вероятно, в начале 2024 года.

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